UDG Suspende Clases Presenciales en CUCiénega tras Balacera en Ocotlán

El Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) de la Universidad de Guadalajara (UDG) anunció la suspensión de clases presenciales en sus instalaciones de Ocotlán, Atotonilco y La Barca, luego de la balacera registrada entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

A través de un comunicado, el centro universitario informó que la medida se tomó ante la situación de seguridad y pidió a estudiantes, docentes y personal atender las recomendaciones de las autoridades.

Asimismo, invitó a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a los canales oficiales del CUCiénega, donde se dará a conocer oportunamente cuándo se reanudarán las actividades presenciales.

La suspensión se da después del enfrentamiento reportado en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de Ocotlán, donde el Ayuntamiento informó que la situación fue controlada, aunque se mantenía un operativo con presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Cabe señalar que tras la balacera, se reportaron dos personas sin vida, quienes presuntamente pertenecen al grupo de armados que se enfrentó contra los elementos del Ejército Mexicano. Además, se reportó una persona detenida de origen hondureño, así como una civil lesionada y un elemento del Ejército herido.