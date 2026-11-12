Sociedad

UDG Suspende Clases Presenciales en CUCiénega tras Balacera en Ocotlán

La medida aplica para las sedes de Ocotlán, Atotonilco y La Barca; la universidad informará cuándo se reanudarán las actividades

UDGLa UDG suspendió las clases presenciales en Ocotlán, Jalisco, por balacera. Foto: N+

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UDG suspende clases presenciales en CUCiénega tras balacera en Ocotlán. La seguridad es prioridad

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