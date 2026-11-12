Ciclista es Asesinado a Balazos por Motociclistas en Celaya, Guanajuato

Un hombre que regresaba a casa para descansar fue asesinado a balazos por dos hombres que viajaban en una motocicleta en calles de la colonia Valle de los Naranjos, en Celaya, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando la víctima circulaba sobre el cruce de avenida Paseo de los Naranjos y avenida El Sauce, cuando los motociclistas se le emparejaron al ciclista.

Sin mediar palabra, los agresores sacaron de entre sus pertenencias un arma para comenzar a dispararle en repetidas ocasiones y darse a la fuga, mientras que vecinos de la zona al escuchar los disparos, llamaron al 911.

Los primeros en llegar fueron policías municipales y elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área, mientras que paramédicos también hacían su arriba para brindar atención médica.

El ciclista ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como personal del SEMEFO, para comenzar con las indagatorias correspondientes.