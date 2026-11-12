Seguridad

Ciclista es Asesinado a Balazos por Motociclistas en Celaya, Guanajuato

El ataque ocurrió en calles de la colonia Valle de los Naranjos. Vecinos llaman al 911.

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

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En Celaya, un ciclista fue brutalmente asesinado por motociclistas en la colonia Valle de los Naranjos.

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