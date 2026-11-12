Seguridad

Exmaestro de Música Es Sentenciado por Abuso Sexual Cometido en Escuela de Coyoacán

Javier 'N' ya había sido condenado a 40 años de prisión por dos hechos de violación agravada contra otra alumna

Javier 'N', exmaestro de música, recibió una segunda sentenciaJavier 'N', exmaestro de música, recibió una segunda sentencia. Foto: Fiscalía CDMX

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Javier 'N', exdocente en Coyoacán, recibe segunda condena por abuso sexual. Suma 48 años de prisión. Descubre cómo la justicia actúa en estos casos.

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