Exmaestro de Música Es Sentenciado por Abuso Sexual Cometido en Escuela de Coyoacán

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una segunda sentencia condenatoria contra Javier N, exmaestro de música de un colegio de la alcaldía Coyoacán, por abuso sexual agravado contra una niña, delito por el que recibió una pena de ocho años y nueve meses de prisión.

Se sabe que en octubre de 2022, Javier N abusó sexualmente de una alumna de cuatro años en el colegio al que asistía. Para esclarecer los hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) entrevistaron a la denunciante y recabaron el expediente laboral del entonces docente.

La Fiscalía CDMX también reunió pruebas periciales en medicina, criminalística y psicología, además de presentar durante el juicio la declaración de la víctima.

Con las pruebas presentadas, el pasado 21 de octubre de 2026, la autoridad judicial dictó una segunda sentencia contra el exmaestro y ordenó la reparación del daño a favor de la víctima, cuyo monto se determinará posteriormente.

Otra sentencia contra exmaestro de música

Cabe recordar que el sujeto ya había sido sentenciado a 40 años de prisión, en noviembre de 2025, por dos hechos de violación agravada contra otra alumna de seis años del mismo plantel.

Esa sentencia mayor corresponde a hechos ocurridos entre octubre de 2021 y enero de 2022, cuando el exmaestro de música llevó a una de sus alumnas a los baños destinados al personal docente, donde la agredió sexualmente en dos ocasiones.

Durante ese juicio, la Fiscalía CDMX presentó las declaraciones de la víctima y su madre, testimonios de agentes de la Policía de Investigación (PDI), así como pruebas periciales en medicina, psicología y criminalística. Como parte de la sentencia, dictada el 27 de noviembre de 2025, también se ordenó el pago de 101 mil 732 pesos por reparación del daño psicológico a favor de la víctima directa y de 79 mil 612 pesos para la víctima indirecta.

Cabe destacar que ambas penas, que deberán cumplirse de manera sucesiva, suman 48 años y nueve meses de prisión.

Con información de N+