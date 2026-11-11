Marchas

Cuatro Marchas Afectarán Tráfico en CDMX: ¿A Qué Hora Inician y de Dónde Salen?

Conoce aquí dónde serán las protestas de distintas organizaciones en la capital mexicana

Marcha de integrantes de la ANUEE en la Ciudad de México el 11 de marzo 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de integrantes de la ANUEE en la Ciudad de México el 11 de marzo 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+