Cuatro Marchas Afectarán Tráfico en CDMX: ¿A Qué Hora Inician y de Dónde Salen?

La Ciudad de México (CDMX) sufre otro día de complicaciones viales por manifestaciones. Este miércoles, miembros de diferentes organizaciones iniciaron cuatro marchas y un bloqueo en distintas alcaldías de la capital mexicana.

Aquí te informamos dónde son las manifestaciones, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación por los bloqueos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, las protestas son realizadas por estas organizaciones:

La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La Unión de Colonias Populares.

El Frente Antigentrificación Ciudad de México.

Repartidores Unidos de México.

A continuación, te brindamos información de cada una de las marchas y el bloqueo.

También puedes seguir todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre las demás protestas de este 11 de noviembre, así como la situación en el transporte público de CDMX y las complicaciones en las autopistas y carreteras de acceso a la ciudad.

LIVEBLOG N+ | Marchas y Bloqueos En Vivo en CDMX: Tráfico Afectado y Dónde Hay Cierres

Marcha de la ANUEE y el SME

La primera marcha, encabezada por la ANUEE y el SME, comenzó en la alcaldía Cuauhtémoc. Los manifestantes se concentraron primero en dos puntos:

Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad, en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez. Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45, colonia Tabacalera

De ahí partieron en marcha a Palacio Nacional, con la finalidad de exigir una audiencia con la presidenta de México, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la reinserción laboral para los trabajadores del SME.

Así como respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro; además de solicitar la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

Marcha del Sindicato de la UAM

Por su parte, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM inició una movilización a las 12:00 en la alcaldía Coyoacán.

Horas antes, se reunieron en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud, y luego avanzaron rumbo a la Rectoría General de la UAM, en Prol. Canal de Miramontes 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes exigen na redistribución, incremento y total transparencia en la asignación del presupuesto universitario, información verificable sobre el cumplimiento del Acuerdo 03/2026 UAM-SITUAM y una política presupuestal que reconozca la importancia del trabajo académico y administrativo.

Además, demandan la comprobación de los gastos de la Rectoría General, la solución a la falta de mantenimiento e infraestructura básica en las instalaciones, y la revisión y recuperación salarial para el ejercicio contractual de 2027.

Protesta en la zona centro de CDMX

La tercera manifestación ocurrirá a las 11:00 horas, cuando miembros de la organización Unión de Colonias Populares se reúnan en el Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, para avanzar en marcha a la Sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional, en Liverpool No. 3, colonia Juárez.

Los manifestantes realizarán el Encuentro de Organizaciones Sociales de la Ciudad de México, con el propósito de presentar propuestas para establecer un acuerdo político entre Morena y organizaciones del movimiento social capitalino, rumbo al proceso electoral de 2027.

Asimismo, solicitarán una reunión con la presidenta nacional de dicho partido para hacer entrega formal de las propuestas.

Otra marcha en la Cuauhtémoc

En tanto, a las 18:00 horas, el Frente Antigentrificación Ciudad de México se congregará a las 18:00 horas en el Edificio Trevi, en Dr. Mora y Cristóbal Colón, colonia Centro, también alcaldía Cuauhtémoc, para partir en marcha a la Cafetería “La Resistencia, Arte”, ubicada en República de Cuba No. 34, colonia Centro Histórico.

La marcha será en el marco de la Huelga General de España y en solidaridad con las trabajadoras del Sindicato de Inquilinas.

Los manifestantes realizarán la caminata “Convite Inquilinario”, en defensa del derecho a la vivienda y para fortalecer el movimiento inquilinario de la Ciudad de México.

Bloqueo en Azcapotzalco

Además de esas cuatro marchas, Repartidores Unidos de México iniciaron un nuevo bloqueo en la alcaldía Azcapotzalco, a las 11:00 horas.

Los manifestantes se congregaron en la Glorieta de Camarones, ubicada en Calzada Camarones y Avenida Cuitláhuac, colonia Clavería.

Lo anterior en rechazo al plan piloto y a las medidas de la Secretaría de Movilidad que exigen placas de carga y licencias especiales para las motocicletas de reparto, al considerar que implican mayores gastos y trámites para su herramienta de trabajo.

También se manifestarán en contra del cobro del 2% a las plataformas y de las restricciones a los mototaxis que amenazan las fuentes de empleo de miles de personas. Y exigirán mayores medidas de seguridad ante la creciente ola de robos y agresiones que sufren en la vía pública durante la realización de su trabajo.

Esta protesta ocurrirá después de que en días pasados, la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales se manifestaron contra el modelo de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de la empresa VEMO, en las oficinas corporativas en Campos Elíseos 345, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

SPB