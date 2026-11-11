Carreteras Cerradas Hoy 11 de Noviembre 2026: Reporte de Tráfico de Capufe y GN

Los automovilistas que tienen previsto viajar por las carreteras este miércoles deberán mantenerse atentos a las condiciones de circulación, debido a que los accidentes y trabajos de mantenimiento pueden ocasionar complicaciones en distintos tramos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional reportaron tráfico lento y tramos cerrados desde las primeras horas de este miércoles.

Lista de carreteras con bloqueos este miércoles

2:27 horas: hay cierre de circulación en la autopista Ciudad Mendoza -Córdoba km 288, dirección córdoba, debido a la atención de un accidente por salida del camino de un tractocamión.

4:39 horas: en n la autopista México-Cuernavaca se registra neblina a la altura del km 45.

5:08 horas: restablecieron la circulación en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, km 288, dirección Córdoba, luego de la atención del accidente.

5:10 horas: en la autopista Durango-Mazatlán, km 196, sigue la circulación intermitente en ambos sentidos, desde las Plazas de Cobro Coscomate y Mesillas.

5:12 horas; hay cierre parcial a la circulación en el Libramiento Amecameca -Nepantla, km 49, dirección Amecameca.

9:59 horas: del km 77 al 79 de la Autopista Entronque Ciudad Cuauhtémoc-Osiris se llevan a cabo labores de mantenimiento, por lo que hay circulación intermitente en ambos sentidos.

10:17 horas: cierres parciales en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del km 17.

10:19 horas: abrieron la circulación en el km 71 de la autopista Córdoba-Veracruz, rumbo a Veracruz.

10:45 horas: en el km 138 de la México-Querétaro, rumbo a la CDMX, hay reducción de carriles porque ocurrió un accidente.

10:55 horas: en el km 126 de la Autopista Guadalajara-Colima, rumbo a Colima, ocurrió un accidente por lo que hay cierres parciales en la zona.

10:57 horas: abrieron la circulación en el km 138 de la México-Querétaro, rumbo a la CDMX.

12:06 horas: volcó una pipa en la autopista México-Pachuca

FBPT