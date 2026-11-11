Movilidad

Carreteras Cerradas Hoy 11 de Noviembre 2026: Reporte de Tráfico de Capufe y GN

Antes de salir, revisa los posibles cierres, accidentes y obras que podrían afectar tus traslados para que tomes precauciones

Autopista México-PachucaTránsito en la autopista México-Pachuca. Foto: Cuartoscuro

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