Se Regularizan Vuelos Paulatinamente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Los vuelos comenzaron a regularizarse paulatinamente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de la interrupción de operaciones que realizó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) durante cerca de cuatro horas el viernes 13 de noviembre.

La suspensión generó afectaciones a miles de pasajeros en distintos aeropuertos, debido a una falla en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo estadounidense, que obligó a detener los despegues en ese país.

Ante la incertidumbre, algunos viajeros llegaron al aeropuerto tapatío con temor de que sus vuelos fueran cancelados. Tal fue el caso de María Elena, quien tenía previsto viajar a Tijuana junto con su esposo.

La pasajera explicó que desconocía si su boleto tendría alguna afectación y que acudió al aeropuerto para conocer el estado de su vuelo.

En contraste, otros usuarios pudieron continuar con sus planes sin contratiempos. Santiago, quien viajaba a San José, California, señaló que tenía incertidumbre por lo ocurrido, pero finalmente abordó su vuelo sin retrasos.

Por su parte, Rubén, quien tenía como destino Cancún, indicó que encontró los procesos de documentación con normalidad y no esperaba afectaciones debido a que se trataba de un vuelo nacional.

¿Cuántos vuelos resultaron afectados?

Hasta el cierre de esta edición, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no había informado cuántas operaciones resultaron afectadas por la interrupción.

A nivel nacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó que, hasta las 22:00 horas del 13 de noviembre, registró 73 operaciones con afectaciones: 29 vuelos demorados y 44 cancelados. Esto representó un impacto para 10 mil 293 pasajeros.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) advirtió que podrían persistir ajustes en los itinerarios, por lo que recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.