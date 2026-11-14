Sociedad

Se Regularizan Vuelos Paulatinamente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Tras la interrupción de operaciones aéreas en Estados Unidos, algunos pasajeros viajaron sin contratiempos, aunque podrían persistir ajustes en los itinerarios

AeropuertoContinúan paulatinamente los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Foto: N+

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Vuelos se regularizan en Guadalajara tras interrupción en EE.UU. Algunos pasajeros viajaron sin problemas, pero podrían persistir ajustes

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