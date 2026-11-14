¿Qué Es Apología del Delito y Por Qué la Señalan en Canción "AMG" de Gabito Ballesteros?

Gabriel Ballesteros Abril, conocido en el mundo artístico como Gabito Ballesteros, fue detenido durante un concierto tras ofrecer un concierto Querétaro. Una de sus canciones es señalada de supuesta apología del delito, por lo que en N+ te decimos qué es y cómo se castiga en México.

Una ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) detalla que la captura se dio la madrugada de este sábado para su posterior traslado a la Fiscalía Federal de la República.

Se trata de uno de los cantantes de corridos tumbados más populares entre los jóvenes, por lo que en una nota previa te adelantamos cuántos años tiene, de dónde es e incluso su estatura.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Suspenden Concierto de Gabito Ballesteros por Cantar Narcocorridos en Querétaro

¿Qué es apología del delito y por qué se relaciona con la canción AMG?

La detención de Gabito Ballesteros se dio luego de que cantó durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro la canción "AMG", tema musical en el que colabora con Peso Pluma y Natanael Cano.

El tema musical es señalado de apología del delito toda vez que evoca los lujos ganados por llevar un estilo de vida delictivo, incitando directamente a su imitación, normalización o justificación.

La apología del delito hace referencia al discurso en defensa, alabanza o glorificación de una persona o estilo de vida que quebranta la ley, o promueve la comisión de crímenes.

¿Cómo se sanciona la Apología del Delito en México?

El artículo 208 del Código Penal Federal indica que a quien provoque públicamente cometer un delito, o haga apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

En tanto que a nivel local, el Código Penal de Querétaro establece que quien públicamente provoque la comisión de un delito, o haga apología de éste, se le impondrá prisión de 3 meses a 1 año y de 10 a 30 días de multa.

En 2025, los diputados Paulina Rubio Fernández y Paulo Gonzálo Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN) promovieron una iniciativa en San Lázaro que reformaba el artículo 208 del Código Penal Federal en materia de apología del delito en medios audiovisuales, musicales, escritos o digitales.

Además, proponían que se aumentara hasta en una mitad, en su mínimo y su máximo, si la apología se realizaba en eventos con dos mil o más asistentes.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que no impulsaría ninguna prohibición federal al género de los corridos tumbados, al que pertenece la canción "AMG", sin embargo sí impulsó la iniciativa México Canta como alternativa para promover la música mexicana sin mensajes de violencia ni misoginia.