Seguridad

¿Qué Es Apología del Delito y Por Qué la Señalan en Canción "AMG" de Gabito Ballesteros?

Una ficha del Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México reporta la captura del cantante durante un concierto en Querétaro

Gabito Ballesteros. Qué es apología del delito, razón detrás de detención del cantante.El cantante Gabito Ballesteros fue detenido durante un concierto en Querétaro este 14 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.
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