Internacional

Sean Duffy Atribuye Fallas Aéreas en EUA al Cambio de Cableado de Cobre a Fibra Óptica

El secretario de Transporte reiteró que la suspensión del despegue y aterrizaje de vuelos no se debió a un ciberataque

Sean DuffyFoto: AFP
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