Sean Duffy Atribuye Fallas Aéreas en EUA al Cambio de Cableado de Cobre a Fibra Óptica

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que realizan una investigación para saber cuál fue el origen de la falla que llevó a la suspensión del despegue y aterrizaje de vuelos durante la víspera, pero descartó que haya sido un ciberataque.

El funcionario atribuyó las fallas aéreas al cambio de cableado de cobre a fibra óptica.

No obstante, reiteró la obsolescencia del sistema con el que opera el sistema aéreo, mientras que destacó el trabajo de los operadores, pilotos y todo el personal, aunque señaló que no se les debe dejar solos en una situación como la que se presentó el viernes.

"No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio", dijo Duffy este sábado en conferencia de prensa.

Según el secretario, el problema inició cuando un contratista de la compañía L3Harris, que provee servicios a la FAA, realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

"Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un enrutador defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo", agregó Duffy.

También insistió en su petición de más fondos al Congreso, al que ha solicitado 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea, y aseguró que el presidente, Donald Trump, está dispuesto a trabajar en esto con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, reafirmó ante la prensa que no existe ninguna "prueba de intenciones maliciosas" detrás del problema en las telecomunicaciones.

Bedford también descartó una relación entre el fallo de este viernes con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA ha implementado en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

"Es un sistema que no está vinculado ni conectado a los sistemas que sufrieron la interrupción ayer", añadió.

Se regularizan las operaciones aéreas

El gobierno de Estados Unidos afirmó este sábado que "es seguro" viajar en avión, un día después de la suspensión de todos los despegues durante varias horas debido a una falla de las comunicaciones, pero advirtió sobre más cancelaciones y retrasos de vuelos.

Más de 3 mil 800 vuelos estaban cancelados y más de 2 mil 100 sufrían retrasos el sábado por la mañana en Estados Unidos, según el sitio especializado FlightAware.

"Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", escribió el secretario de Transporte, Sean Duffy en X.

Sin embargo, "seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan", añadió.

Duffy, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a los controladores aéreos, pilotos y tripulaciones de vuelo por su dedicación y arduo trabajo durante la crisis, y agregó que la "máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros lleguen sanos y salvos con sus familias lo más rápido posible".

La paralización en tierra no solo sumió el transporte aéreo estadounidense en el caos, sino que también ha suscitado serias preocupaciones sobre la infraestructura envejecida del país y su posible especial vulnerabilidad a ciberataques.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, rechazó el viernes las especulaciones sobre un ciberataque coordinado contra Estados Unidos o cualquier vínculo con la caída de Microsoft que afectó servicios en todo el mundo.