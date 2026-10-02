Salud

Familia de Menor que Murió por Posible Contagio de Mpox Señala Negligencia del IMSS

El joven había acudido al hospital para realizarse estudios neurológicos, cuando presuntamente resultó infectado de viruela símica y falleció

Clínica del IMSSFoto: N+

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