Familia de Menor que Murió por Posible Contagio de Mpox Señala Negligencia del IMSS

Khaled de Jesús Gracia Miros, de 14 años, originario de Catemaco, falleció el miércoles 30 de septiembre en el Centro Médico de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el puerto de Veracruz, por posible contagio de viruela símica o Mpox.

Al respecto, Lourdes Miros Ixba, tía de Khaled, indicó: “Mi sobrino fue ingresado el viernes como a las 8 de la noche a la Subdelegación 33 del IMSS en San Andrés Tuxtla, un pediatra infectólogo determina que mi sobrino presenta Mpox sin haber tenido una PCR como tal. Un resultado real. Solo era mera suposición de él”.

Su familia denuncia que en el hospital se negaron a atenderlo por temor a contagiarse.

“A partir de ese momento también aíslan a su madre junto con él y empieza la negligencia médica. No lo atienden, no lo revisan, no le toman la temperatura, lo dejan con el dolor muy fuerte. Nadie se le quiere acercar. El pediatra, cuando tenía que ir a revisarlo, no lo revisaba, no le cambiaban las sábanas de la de la cama, no lo bañaban”.

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El pasado 11 de septiembre, el menor viajó a la CDMX para hacerse estudios en el área de Neuropediatría del Centro de Alta Especialidad “Siglo XXI”, debido a un padecimiento neurológico.

“El niño únicamente viajó en ambulancia del IMSS de la ciudad de San Andrés Tuxtla a la Ciudad de México y en ese mismo transporte fue regresado. En ningún momento tuvo contacto con el exterior, o sea que no fuera el hospital”, aseguró su tía.

El viernes 25 Khaled llegó a la Unidad de Medicina Familiar de Catemaco por dolores y brotes de sarpullido, fue canalizado a la Clínica 33 de San Andrés Tuxtla, donde solo le dieron paracetamol, horas después, la familia regresó al hospital, donde, dicen, fue aislado sin recibir atención médica adecuada.

“No había tubos para el ventilador, no había la manguera del ventilador, no estaba por ningún lado”, señaló Lourdes Miros.

La familia exigió el traslado al Centro de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”, que se ubica en el puerto de Veracruz, y denunciaron dificultades en el camino.

“En el trayecto de San Andrés Tuxtla a la ciudad de Veracruz, a la altura de Lerdo de Tejada, se desconectó el tubo del ventilador, dejando a Khaled prácticamente sin signos vitales de emergencia. Lo ingresan en la Clínica 50 de Lerdo de Tejada y le dan choques eléctricos para reanimarlo, logran reanimarlo, lo estabilizan, acondicionan la ambulancia mejor para hacer el traslado a la UMAE, a Veracruz, pero Khaled ya estaba muy mal porque ya había tenido el primer infarto”, explicó su familiar.

El 29 de septiembre, la delegación del IMSS en Veracruz emitió una tarjeta informativa rechazando la falta de atención al menor en el Hospital General de San Andrés Tuxtla y aseguró que “ante las características del cuadro clínico se implementaron los protocolos institucionales de prevención y seguridad del paciente”. El menor murió un día después, su acta de defunción señala que la causa fue el padecimiento neurológico desmielinizante que padecía.

Lourdes Miros, tía de Khaled, aseguró que no se emitió un diagnóstico de que era Mpox: “Nunca emitieron el diagnóstico de que era Mpox, nunca, y en el acta de defunción de Khaled la causa del fallecimiento es choque séptico”.

Con información de N+.

LECQ