Hallan a Hombre Muerto en un Comercio Tras Enfrentamiento en Yuriria

Un hombre fue localizado sin vida en un establecimiento comercial a un costado de la carretera federal Valle de Santiago - Yuriria, luego de un ataque armado contra elementos de la Fuerza de Reacción de Yuriria.

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 de la noche del jueves pasado, cuando, según la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los policías

se cruzaron con una camioneta blanca que circulaba en sentido contrario.

Sus ocupantes dispararon contra la unidad oficial y los agentes respondieron; el vehículo policial sufrió daños, pero no se reportaron elementos heridos.

Los sospechosos huyeron rumbo a Valle de Santiago y hasta el momento no se ha informado sobre su detención.

También podrían tratarse de los agresores del hombre fallecido aunque serán autoridades que determinen si tienen relación ambos hechos.

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En el lugar donde se encontró al hombre fallecido, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudieron a recabar pesquisas para abrir una carpeta de investigación.

Mientras que elementos del SEMEFO (Servicio Médico Forense) se encargaron de hacer el levantamiento y el traslado del cuerpo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.