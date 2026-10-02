Seguridad

Hallan a Hombre Muerto en un Comercio Tras Enfrentamiento en Yuriria

Civiles armados se enfrentaron con elementos de la Fuerza de Reacción Municipal en la carretera a Valle de Santiago

Hallan a Hombre Muerto en un Comercio Tras Enfrentamiento en YuririaHallan a Hombre Muerto en un Comercio Tras Enfrentamiento en Yuriria. Foto: N+

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 de la noche del pasado jueves, no se reportan detenidos.

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