San Luis Potosí Alerta por Aumento de Casos de Gusano Barrenador

En tan solo dos semanas, los casos confirmados de gusano barrenador en San Luis Potosí pasaron de cero a diez. El primer caso en la entidad fue detectado el 7 de enero, y de acuerdo con el último reporte de las autoridades, ahora se contabiliza al menos una decena de casos.

Los casos se concentran principalmente en municipios de la huasteca potosina, como Ébano, Tamuín, San Martín y Tamazunchale. El primer caso se detectó en un perro, lo que llevó a las autoridades a advertir a los productores y a los dueños de mascotas sobre la necesidad de extremar precauciones.

¿Por qué se considera que el gusano barrenador podría propagarse a otras regiones del estado?

Las autoridades explican que la mosca que transmite el gusano tiene la capacidad de desplazarse rápidamente, por lo que el parásito podría llegar en cualquier momento a otras zonas de la entidad, incluyendo la media, el altiplano y la zona centro.

Se recomienda a la población vigilar la salud de sus mascotas y del ganado, reportar casos sospechosos y seguir las medidas preventivas indicadas por los servicios de salud y producción agropecuaria.

