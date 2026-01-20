Encuentran a una de las Menores Desaparecidas en Querétaro; Esto Sabemos del Caso

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que, derivado de la activación de la Alerta AMBER emitida el pasado 17 de enero, se logró la localización de Airam Joseline Lara Montes.

La adolescente fue ubicada y actualmente se encuentra en valoraciones médicas y psicológicas para garantizar su integridad física y emocional, conforme a los protocolos establecidos y con pleno respeto a sus derechos.

Noticia Relacionada: Desaparecen 4 Menores de Edad en Querétaro; Vistas por Última Vez en una Plaza Comercial

¿Qué pasa con las otras adolescentes reportadas en la Alerta AMBER?

La Fiscalía mantiene activos los protocolos de búsqueda, con acciones coordinadas de investigación, para encontrar a las otras tres menores desaparecidas. Se cuenta con líneas claras de investigación que continúan desarrollándose de manera permanente para localizar a las menores.

La institución refrendó su compromiso con la protección y localización de niñas, niños y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a colaborar con información útil a través de los canales oficiales: Locatel 442 229 111, número de emergencias 911 y 089 de manera anónima.

Historias Recomendadas: