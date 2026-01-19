Desaparecen 4 Menores de Edad en Querétaro; Vistas por Última Vez en una Plaza Comercial

La Fiscalía General del Estado de Querétaro mantiene coordinación con autoridades de entidades vecinas para la localización de cuatro adolescentes reportadas como desaparecidas la semana pasada, luego de que se tuvo como último punto de referencia su presencia en una plaza comercial en Querétaro.

¿Qué es lo que se sabe de las menores desaparecidas?

El fiscal general del estado, Víctor de Jesús Hernández, informó que durante el fin de semana se activaron las alertas correspondientes y se continúa con las investigaciones para dar con el paradero de las menores, quienes se encontraban bajo resguardo de una casa hogar.

El funcionario detalló que existe comunicación permanente con las fiscalías de estados colindantes, con el objetivo de recabar información que permita su pronta localización y, en su caso, desactivar la Alerta Amber.

Asimismo, descartó que hasta el momento se tenga evidencia de que las adolescentes hayan sido contactadas a través de redes sociales; sin embargo, señaló que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la casa hogar que tenía la custodia de las cuatro menores.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier información que contribuya a la localización de las adolescentes sea reportada de inmediato a las instancias correspondientes.

