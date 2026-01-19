Fiscalía Identifica al Presunto Homicida del Bar Konor en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó que el presunto responsable del homicidio ocurrido en el bar Konor ya fue plenamente identificado. Las autoridades trabajan para su captura y presentación ante la justicia.

El fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández detalló que cuentan con líneas de investigación sólidas que permiten asegurar la identidad del implicado, y que se realizan las acciones correspondientes para que enfrente la ley.

Nosotros ya tenemos datos, líneas de investigación sólidas que nos permiten asegurar en este momento que tenemos identificada a la persona que participó en el hecho; nosotros estamos trabajando para que se den siempre las detenciones correspondientes

¿Por qué ocurrió el homicidio en el bar Konor?

La Fiscalía indicó que el homicidio se derivó de una disputa entre particulares, y que la Dirección de Servicios Periciales aseguró el lugar, levantó los indicios y realizó el levantamiento del cuerpo el día del evento.

Las líneas de investigación apuntan a que se trató de una agresión específica que surgió de una disputa entre unas personas

Asimismo, la FGEQ continúa investigando el inmueble donde ocurrió el hecho, como parte del esclarecimiento completo del caso.

Biométricos de identificación facial ayudaron a ubicar al responsable del homicidio en bar Konor

El bar Konor contaba con sistemas de biometría facial, herramienta que permitió ubicar al presunto responsable del homicidio ocurrido en el establecimiento, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iovan Elías Pérez. El material videográfico obtenido fue compartido de inmediato con la Fiscalía General del Estado (FGEQ) para avanzar en la investigación.

El funcionario indicó que actualmente 52 establecimientos, entre antros, bares y restaurantes, cuentan con esta tecnología, y todos los demás tienen la posibilidad de incorporarla sin invertir en software, solo en las cámaras necesarias.

