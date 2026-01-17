Muere Hombre al Interior de Bar en Querétaro; Sujetos le Dispararon

Una persona murió luego de que sujetos le dispararon al interior de un bar en Querétaro, la madrugada de este sábado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el hecho habría derivado de una discusión entre la víctima y otros clientes del establecimiento.

Tras el reporte al 911, los oficiales ingresaron y localizaron a un masculino con lesiones en la zona de sanitarios.

Testigos señalaron que la persona lesionada era un cliente que minutos antes había tenido un altercado con otros asistentes.

A la llegada de los servicios de emergencia, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones. Hasta el momento no hay personas detenidas.

Información en desarrollo...