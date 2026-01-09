Confirma Gobernador Ricardo Gallardo, Caso de Gusano Barrenador en San Luis Potosí

Se detectaron dos casos de gusano barrenador en San Luis Potosí, uno en el municipio de Ébano y otro en Tamuín, por lo que autoridades y ganaderos activaron cerco sanitario en varias regiones del estado para contenerlo.

El gusano barrenador pone en riesgo la salud del ganado al alimentarse de tejido vivo. Se activaron brigadas para ubicar animales heridos, aplicar tratamiento y evitar la propagación.

Ganaderos recibieron instrucciones claras: revisar a diario al ganado, evitar cortes que generen heridas, y reportar de inmediato cualquier gusanera.

Gobernador Ricardo Gallardo confirma presencia de gusano barrenador en SLP

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó la detección de al menos un caso de gusano barrenador en la entidad, el cual se presentó en el municipio de Tamuín y actualmente es atendido por el Gobierno Federal en coordinación con autoridades estatales.

El mandatario informó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) ya trabaja de manera conjunta con instancias federales para contener el caso y aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

Refuerzan medidas sanitarias

Gallardo Cardona advirtió que, aunque hasta el momento solo se ha confirmado un caso, existe el riesgo de que se presenten más, por lo que llamó a extremar precauciones, especialmente en la zona Huasteca.

En este sentido, exhortó a los productores ganaderos a actuar con responsabilidad en la compra y venta de ganado, así como a realizar los estudios sanitarios necesarios para evitar la propagación de la plaga en el estado.

Tras la confirmación del caso, las autoridades activaron un cerco sanitario y desplegaron brigadas de vigilancia para detectar de manera oportuna posibles animales afectados, con el objetivo de proteger al sector ganadero y prevenir un brote mayor en San Luis Potosí.

