Mujer Motociclista Muere al Impactarse Contra una Patrulla Municipal de SLP; Esto Sabemos

Una mujer de 44 años de edad que viajaba a bordo de una motocicleta perdió la vida la mañana de este día al impactarse contra una patrulla municipal en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí. El accidente ocurrió sobre la carretera Rioverde–Ciudad Valles, a la altura de la Ciudad Judicial, cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información preliminar, por causas que aún se investigan, la motociclista colisionó contra una unidad de la Policía Municipal.

Tras el impacto, la patrulla involucrada, marcada con el número 228, fue asegurada por agentes del Ministerio Público de la Zona Media, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.

Camioneta vuelca y se incendia en avenida Salvador Nava

Una camioneta que volcó la mañana del 6 de enero 2026 sobre la avenida Salvador Nava Martínez, en la capital potosina, terminó envuelta en llamas, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos para atender el siniestro.

El accidente se registró en la curva ubicada a la altura del asta bandera, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a velocidad inmoderada, lo que habría provocado la volcadura del vehículo.

Al sitio acudieron también elementos de la Policía Vial, quienes implementaron el cierre de los carriles centrales de la avenida con el fin de evitar riesgos para otros automovilistas y facilitar las labores de atención y control del incidente.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes.

