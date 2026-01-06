Dos Fatales Accidentes Dejan Perdidas Humanas en San Luis Potosí

En las últimas horas, dos accidentes viales registrados en distintos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí dejaron como saldo dos personas fallecidas, informaron autoridades de tránsito.

Choque de motonetas en avenida Fray Diego de la Magdalena

El primer percance ocurrió sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena, a la altura de la iglesia del Saucito, donde un repartidor de comida que circulaba en una motoneta se impactó contra otro conductor de una motocicleta.

Tras el choque, ambos conductores salieron proyectados contra el pavimento, lo que les provocó lesiones de gravedad. Uno de ellos murió en el lugar del accidente, mientras que el otro fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el impacto entre las dos motonetas fue de gran intensidad, lo que derivó en el fatal desenlace, pese a que testigos brindaron auxilio inmediato.

Mujer muere tras chocar contra contención en Salvador Nava

El segundo accidente se registró sobre la avenida Salvador Nava Martínez, frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde una mujer perdió la vida al impactar su camioneta contra una contención de concreto.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial para realizar las diligencias correspondientes, así como para controlar la carga vehicular que se generó tras el percance.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas y motociclistas a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes.

