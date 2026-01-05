Mujer Muere Tras Accidente en la Carretera a Rioverde; Lo Causó un Objeto en Asfalto

Una mujer perdió la vida en un accidente registrado sobre la carretera a Rioverde, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, luego de que una escalera se desprendiera de un vehículo perteneciente a una empresa de telefonía.

¿Cómo fue el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el objeto cayó sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que la conductora de un automóvil compacto realizara una maniobra evasiva para evitar el impacto. Sin embargo, la unidad perdió el control, se estrelló contra un muro de contención de concreto y posteriormente contra un poste de alumbrado público.

Como resultado del choque, una mujer que viajaba como acompañante murió en el lugar del accidente, mientras que la conductora resultó lesionada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, así como peritos de Vialidad y de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

