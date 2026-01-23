Hallan Restos Humanos Calcinados en Fosa Clandestina en Laguna del Mante, SLP

Madres de personas desaparecidas localizaron restos humanos calcinados en una fosa clandestina en la zona de Laguna del Mante, en San Luis Potosí, durante labores de búsqueda realizadas por el colectivo Voz y Dignidad.

El hallazgo se dio durante trabajos de campo en un predio ubicado a un costado de la carretera Ciudad Valles–Mante, donde las integrantes del colectivo recolectaban indicios como parte de sus acciones para localizar a sus familiares.

Te Podría Interesar: FGEQ Asegura Jaguares, Tigres y Armas en Cateo en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

¿Qué ocurrió después del hallazgo?

Tras concluir las labores, las madres denunciaron que fueron víctimas de un acto de intimidación, luego de que personas desconocidas arrojaran ponchallantas sobre una carretera de la Huasteca potosina. De acuerdo con el colectivo, el hecho habría sido perpetrado por un grupo delictivo para amedrentarlas y evitar que continúen con las búsquedas.

La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, confirmó el hallazgo de restos calcinados y señaló que por el momento no es posible determinar a cuántas víctimas pertenecen, ya que se está a la espera de los resultados de los análisis periciales.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado y peritos de Servicios Periciales, quienes aseguraron el área y dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

Historias Recomendadas: