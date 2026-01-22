Avistamientos de Oso Negro y Jaguares Sorprenden a Pobladores en San Luis Potosí

Durante los últimos días, avistamientos de animales salvajes han generado asombro en San Luis Potosí, especialmente en las regiones media y huasteca del estado.

El primero de los casos fue la aparición de un oso negro sobre las vías del ferrocarril. Trabajadores de una empresa encargada del mantenimiento y seguridad grabaron al animal corriendo por varios metros antes de perderse entre la vegetación de la zona serrana. Este registro se volvió viral en redes sociales, ya que no existen antecedentes de osos habitando en esta zona

¿Es común que se presenten animales salvajes en zonas pobladas del estado?

Las autoridades explicaron que estos encuentros son poco frecuentes, pero podrían aumentar debido a la movilidad de las especies en busca de alimento y hábitat seguro.

El segundo avistamiento ocurrió en la región huasteca, donde dos cachorros de jaguar fueron captados también sobre las vías del tren por trabajadores ferrocarrileros.

Las autoridades señalaron que tanto el oso como los jaguares son especies protegidas, por lo que hicieron un llamado a la población a no causarles daño ni intentar cazarlos. Se recomendó mantener distancia y reportar cualquier avistamiento a las instancias correspondientes.

