FGEQ Asegura Jaguares, Tigres y Armas en Cateo en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, el pasado 11 de enero de 2026 se realizó un cateo en un inmueble ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui, derivado de una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

La diligencia fue encabezada por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, quienes lograron el aseguramiento de armas de fuego largas y cortas, cartuchos de diversos calibres, documentación oficial, placas vehiculares, una contadora de billetes y otros indicios relevantes para la investigación.

Te Podría Interesar: Localizan a Joven Asesinado a Balazos en Carretera a Peñasco, SLP

¿Qué fue lo que más llamó la atención durante el operativo?

Al interior del inmueble también se localizó y aseguró fauna exótica, entre la que se encontraban dos tigres, un jaguar negro, un jaguar, así como caballos, caninos, pavorreales, un mapache, guacamayas y otras especies.

Ante este hallazgo, la Fiscalía dio aviso inmediato a la autoridad competente para la valoración, resguardo y atención de los animales, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Derivado de los indicios asegurados, el inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.

Historias Recomendadas: