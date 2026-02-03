Confirma Gobernador de Querétaro la Desaparición de una Familia Queretana en Guerrero

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confirmó la desaparición de una familia originaria del estado que se encontraba de vacaciones en la franja costera del municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, los integrantes de la familia fueron reportados como no localizados desde hace más de 48 horas, situación que activó la movilización de habitantes de la zona, autoridades locales y corporaciones de seguridad, quienes iniciaron operativos de búsqueda para tratar de ubicar su paradero.

¿Qué es lo que están haciendo para encontrar a la familia queretana?

El mandatario estatal informó que el Gobierno de Querétaro mantiene comunicación directa con las autoridades del estado de Guerrero, a fin de coordinar apoyo institucional en las labores de localización.

Sí, el secretario de Gobierno ya está comunicándose con las autoridades de Guerrero para ver en qué los podemos ayudar

Asimismo, indicó que se dará seguimiento permanente al caso a través de la Secretaría de Gobierno estatal, reiterando que se mantiene el contacto interinstitucional para conocer cualquier avance en la investigación.

Lo que sé es que el secretario de Gobierno ya está comunicándose con ellos

