Gobierno de Querétaro Mantiene Búsqueda de Cinco Jóvenes Desaparecidos en Sinaloa y Jalisco

La Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Querétaro mantiene activos los trabajos de localización de cinco jóvenes queretanos reportados como desaparecidos durante 2025 en los estados de Sinaloa y Jalisco.

De acuerdo con el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, las acciones se realizan en coordinación con las fiscalías de las entidades donde se registraron los casos, además de que se mantiene acompañamiento permanente a las familias de las víctimas.

Desaparición en Sinaloa

El primer caso ocurrió en abril de 2025, cuando tres jóvenes originarios de Querétaro regresaban de un viaje al estado de Sinaloa tras pasar unos días de vacaciones.

Sus familiares perdieron contacto con ellos durante el trayecto de regreso, por lo que se inició el reporte de desaparición y se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes, con la participación de autoridades estatales y federales.

El funcionario estatal señaló que la Comisión Estatal de Búsqueda ha mantenido comunicación constante con los familiares como parte de los protocolos de atención y seguimiento.

Caso en Jalisco

Un segundo hecho se registró en agosto del mismo año, cuando dos jóvenes viajaron al estado de Jalisco luego de recibir una oferta laboral a través de redes sociales.

Según la información disponible, la última vez que se tuvo conocimiento de ellos fue cuando se encontraban en la terminal de autobuses de esa entidad, lugar donde se perdió contacto con ambos.

Las investigaciones en ambos casos son encabezadas por las fiscalías de Sinaloa y Jalisco, debido a que las desapariciones ocurrieron en esas entidades.

No obstante, la Fiscalía General del Estado de Querétaro participa en coordinación con dichas instancias para aportar información y dar seguimiento a los procesos de localización.

El secretario de Gobierno destacó que uno de los principales retos de la Comisión Estatal de Búsqueda es mantener cercanía con las familias, brindarles información y continuar con los trabajos de investigación con el objetivo de localizar a los jóvenes.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron el llamado a las familias para mantenerse atentas ante posibles engaños relacionados con ofertas laborales falsas o esquemas de reclutamiento en otras entidades.

Asimismo, señalaron que el gobierno estatal continuará colaborando con las instancias correspondientes para avanzar en la localización de los jóvenes y mantener el acompañamiento a sus familiares.

