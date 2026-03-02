El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Llegará a Querétaro en Marzo 2026; ¿Cuándo y Dónde?

Querétaro será una de las 10 ciudades en México que recibirán el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como parte de la gira nacional, rumbo al Mundial 2026.

Estos son los estados en donde estará el trofeo de la Copa Mundial 2026 exhibido para que decenas de fans puedan tenerlo más cerca: Puebla, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Yucatán y la capital de México.

La gira contempla un recorrido por 38 sedes y abarcará, además de México, los países de Canadá y Estados Unidos. El tour arrancó los días 26 y 27 de febrero en la Ciudad de México.

¿Qué fecha le toca a Querétaro y dónde podrás verlo?

El emblemático trofeo visitará la entidad los próximos 11 y 12 de marzo de 2026, teniendo como sede el Centro de Congresos de Querétaro, donde los aficionados podrán verlo de cerca y tomarse la fotografía oficial.

Para acceder al evento de manera gratuita, se recomienda realizar un registro previo. La parada en Querétaro forma parte del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una gira que recorrerá distintas ciudades del país antes de continuar por las otras naciones anfitrionas: Estados Unidos y Canadá.

El recorrido internacional culminará previo al arranque de la justa mundialista, cuya inauguración está programada para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Con esta visita, los queretanos tendrán la oportunidad de vivir de cerca la emoción mundialista a unos meses del evento deportivo más importante del planeta.

