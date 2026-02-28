Reprogramarán la Copa Mundial de Clavados del World Aquatics en Zapopan

La parada programada en Zapopan, Jalisco, para la Copa Mundial de Clavados del World Aquatics será reprogramada, de acuerdo con el titular del Conade, Rommel Pacheco, esto tras haber sido cancelada.

Cabe recordar que el evento, que se tenía programado para el 26 de febrero, se había cancelado por la seguridad de los deportistas. Sin embargo, Rommel Pacheco compartió a través de su cuenta de X, que el evento actualmente se encuentra en etapa de reprogramación.

El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente Rommel Pacheco

Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico.

¿Por qué habían cancelado el evento?

La Copa Mundial de Clavados del World Aquatics se había cancelado en Zapopan por la ola de violencia que se registró en el estado tras el abatimiento de ‘El Mencho’, ya que hubo bloqueos carreteros, quema de vehículos y balaceras. Pero al momento; según autoridades, todo se mantiene bajo control.

