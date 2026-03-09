Muere Hombre Herido a Machete Tras Riña en San Juan del Río, Querétaro

Un hombre perdió la vida la tarde de este lunes tras resultar herido con un machete durante una riña ocurrida en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, perteneciente al municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión sus acompañantes lo trasladaron de emergencia en la batea de una camioneta pickup color arena hacia una clínica ubicada sobre la carretera estatal San Pedro Ahuacatlán–La Estancia. Sin embargo, el hombre murió desangrado antes de recibir atención médica.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Testigos señalaron que la víctima resultó herida con un machete durante una riña registrada en la comunidad. Tras el ataque, las personas que lo acompañaban intentaron llevarlo rápidamente a una clínica para que recibiera atención médica; no obstante, debido a la gravedad de las heridas perdió la vida durante el traslado.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que realizó las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar se informó que el presunto agresor estaría identificado; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si hay personas detenidas. La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

