Choque de Motocicleta Deja Saldo de Dos Fallecidos y Un Menor Herido en SLP

Dos jóvenes perdieron la vida y un menor de 9 años resultó gravemente lesionado tras un accidente de motocicleta ocurrido la tarde de este domingo sobre la avenida Bella Vista, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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¿Qué provocó el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba a exceso de velocidad cuando intentó esquivar una camioneta que transitaba por la zona. La maniobra provocó que perdiera el control de la unidad, derrapara y se impactara contra varios árboles a un costado de la vialidad.

Tras el fuerte choque, dos jóvenes que viajaban en la motocicleta fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

En el percance también resultó herido un menor de 9 años, quien sufrió lesiones de consideración, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para brindar auxilio y realizar las diligencias correspondientes, mientras se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Detectan hasta cinco personas viajando en motocicletas en la capital potosina

Autoridades municipales han detectado que en diversas calles y avenidas de la capital de San Luis Potosí circulan motocicletas con hasta cuatro o cinco pasajeros, situación que representa un alto riesgo para quienes viajan en estas unidades.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento, Antonio Villa Gutiérrez, señaló que en varios casos se ha observado a padres de familia trasladándose incluso con dos hijos en una misma motocicleta.

Explicó que, por motivos económicos, este tipo de vehículos se ha convertido en una alternativa de transporte familiar; sin embargo, recordó que el reglamento de tránsito establece que en una motocicleta únicamente pueden viajar máximo dos personas

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