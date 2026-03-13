Detienen a Presunto Feminicida en la Frontera; Será Juzgado en San Luis Potosí

Un hombre señalado por el delito de feminicidio fue detenido en la frontera entre México y Estados Unidos y posteriormente trasladado a San Luis Potosí para enfrentar el proceso penal correspondiente.

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¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con información oficial, el caso está relacionado con un ataque ocurrido el 16 de junio de 2024 en un domicilio ubicado en la colonia Las Flores, donde dos mujeres fueron agredidas con disparos de arma de fuego. Como resultado del ataque, una de ellas perdió la vida en el lugar, mientras que la segunda víctima resultó lesionada.

El presunto responsable fue identificado como Santiago N, quien fue localizado en el estado de Texas.

Tras su deportación a territorio mexicano, agentes de la Policía de Investigación de San Luis Potosí realizaron su detención y lo trasladaron a la capital potosina, donde será puesto a disposición de un juez para continuar con el proceso legal en su contra.

Guardia Civil recupera vehículos robados y asegura hidrocarburo

La Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí informó que durante operativos de vigilancia en carreteras de San Luis Potosí se logró la recuperación de ocho vehículos con reporte de robo en distintas regiones del estado.

Durante estas acciones también fue detenido Omelio N, de 35 años, en el municipio de Villa Hidalgo, cuando conducía un tractocamión con dos autotanques que transportaban aproximadamente 66 mil litros de hidrocarburo, cuya procedencia no pudo acreditar.

El detenido y las unidades fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

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