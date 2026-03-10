¿Qué es el Cutting?; Especialistas en Salud Mental de SLP Alertan del Tema

Autoridades de salud alertaron sobre el incremento de conductas de autolesión entre niñas, niños y adolescentes, particularmente el llamado cutting, una práctica que consiste en realizarse cortes en la piel con objetos filosos.

Especialistas en salud mental señalaron que, aunque este tipo de conductas se presenta con mayor frecuencia durante la adolescencia y principalmente en mujeres, recientemente se han detectado casos en edades cada vez más tempranas, incluso en menores de entre seis y siete años.

Carlos Ramos Guardiola, del Programa de Prevención del Suicidio de los Servicios de Salud, explicó que las autolesiones son conductas en las que una persona se provoca daño físico de manera intencional.

“Generalmente se presenta más en mujeres que en hombres y las edades donde más se observa es en la adolescencia. Sin embargo, últimamente hemos detectado que desde niños, desde los seis o siete años, empiezan a provocar autolesiones. Las más comunes son el cutting, que son recortes con navajas, exactos, cutters o con cualquier objeto con el que se puedan hacer daño”, señaló.

¿Cuál es el motivo de realizar este acto?

Indicó que estas conductas suelen aparecer como una forma de liberar angustia, estrés o emociones difíciles de manejar. No obstante, advirtió que si no se atienden oportunamente pueden evolucionar hacia problemas más graves de salud mental.

De acuerdo con especialistas, muchas de estas autolesiones se consideran inicialmente sin intencionalidad suicida, es decir, se realizan como una forma de canalizar emociones negativas; sin embargo, el riesgo aumenta si el comportamiento se mantiene sin tratamiento.

“En la cuestión clínica hemos observado que cuando una conducta autolesiva va evolucionando, si no se trata, cada vez más se acerca a la intencionalidad suicida”, explicó Ramos Guardiola.

¿En qué áreas es importante poner atención?

Las autolesiones suelen presentarse principalmente en brazos y piernas, por lo que especialistas recomiendan a madres y padres de familia mantenerse atentos a señales de alerta.

Entre ellas se encuentran la desaparición de objetos filosos en casa, como navajas, tijeras o rastrillos, así como el uso constante de ropa que cubra brazos o piernas incluso en climas calurosos, o el intento de ocultar heridas cambiándose en privado.

Ante la detección de estas conductas, los especialistas recomiendan evitar regaños o juicios y, en cambio, buscar apoyo profesional y acercarse a servicios de atención en salud mental.

También recordaron que se puede solicitar orientación gratuita a través de la Línea de la Vida, donde personal especializado brinda apoyo y canalización.

