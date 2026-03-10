Reabren Sendero a la Cima de la Peña de Bernal para el Equinoccio tras un Año Cerrado

Autoridades municipales anunciaron la reapertura del sendero que conduce a la cima de la Peña de Bernal, uno de los principales atractivos turísticos del estado de Querétaro y considerado el tercer monolito más grande del mundo.

El acceso había permanecido cerrado durante aproximadamente un año como medida preventiva, luego de que especialistas detectaran riesgos de deslaves que podían representar un peligro para los visitantes. Ante esta situación, autoridades municipales, en coordinación con personal de Protección Civil, realizaron trabajos de rehabilitación y reforzamiento en las laderas, además de mejoras en el sendero para garantizar la seguridad de quienes ascienden a este emblemático sitio.

¿Habrá actividades especiales en la Peña del Bernal?

La reapertura se da en el marco del tradicional Equinoccio de Primavera 2026, celebración que cada año atrae a miles de visitantes que acuden al monolito para participar en rituales y actividades relacionadas con la renovación de energía.

Las actividades del equinoccio se realizarán durante dos fines de semana: del 14 al 16 de marzo y del 21 al 22 de marzo, con un programa que contempla presentaciones artísticas, ceremonias de sanación, rituales de purificación y la tradicional recepción de la energía solar en la cima del monolito.

Las autoridades estiman la llegada de entre 15 mil y 25 mil turistas durante estos días, lo que podría generar una derrama económica de entre cinco y ocho millones de pesos para la región, además de una ocupación hotelera cercana al 100 por ciento.

Como parte del programa también se realizarán actividades deportivas como trail running y rutas de trote con distancias de 5, 10, 25 y hasta 42 kilómetros, ampliando la oferta para visitantes y deportistas que buscan disfrutar del entorno natural del semidesierto queretano.

