Vinculan a Proceso a Tres Policías de la Guardia Civil por la Muerte de Dos Civiles en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí solicitó la vinculación a proceso de tres elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí que fueron detenidos la semana pasada tras un presunto enfrentamiento armado en el que dos civiles murieron y uno más resultó herido.

La titular de la Fiscalía, Manuela García Cázares, confirmó que la audiencia para definir la situación legal de los policías continuará el próximo viernes, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la comunidad de Tanque Colorado, perteneciente al municipio de Matehuala, cuando presuntamente se registró un ataque contra una patrulla de la Guardia Civil.

De acuerdo con la versión inicial, los elementos repelieron la agresión, lo que derivó en la muerte de dos personas y dejó a una más lesionada.

La fiscal también confirmó que, hasta el momento, las víctimas no estaban bajo ninguna investigación por parte de alguna autoridad, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.

