Detienen a Tres Elementos de la Guardia Civil tras Enfrentamiento Armado en Matehuala, SLP

Tres elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí fueron detenidos luego de un enfrentamiento armado registrado en la comunidad de Tanque Colorado, perteneciente al municipio de Matehuala, en la región del Altiplano potosino. La detención estaría relacionada con una presunta ejecución extrajudicial o con una posible confusión durante la intervención policial.

¿Qué se sabe del suceso?

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se originaron tras recibirse un aviso sobre una agresión contra una patrulla de la Guardia Civil Estatal en dicha comunidad. Ante esta situación, se desplegó un operativo de apoyo por parte de otros elementos estatales que se encontraban en la zona para atender el reporte.

Durante la intervención, los agentes localizaron una camioneta presuntamente vinculada con el reporte inicial, así como otro vehículo que circulaba por el mismo trayecto. Según los primeros informes operativos, en ese momento se registró un intercambio de disparos que posteriormente derivó en una persecución de ambos vehículos.

Como resultado de estos hechos, dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada.

Tras lo ocurrido, los tres elementos de la Guardia Civil Estatal que participaron en la intervención fueron trasladados a la capital del estado y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

