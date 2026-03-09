Rescatan a Tres Personas Secuestradas Tras Enfrentamiento con la Guardia Civil en SLP

La Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí logró rescatar a tres personas que habían sido secuestradas, tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes en la región del Altiplano. Durante el operativo, fueron detenidos dos sujetos y aseguradas armas largas y vehículos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron luego de que los elementos de seguridad dieran seguimiento a varias camionetas con placas del Estado de Puebla, que provenían del norte del país e intentaban ingresar a territorio potosino. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de las unidades intentaron huir a través de brechas de la región, lo que derivó en una persecución que culminó con la detención de uno de los presuntos delincuentes y el aseguramiento de los vehículos.

Durante la inspección de las unidades, los policías localizaron a tres civiles amarrados, quienes fueron rescatados y puestos a salvo. Las autoridades señalaron que el operativo se realizó contra una célula delictiva que opera en la zona, y destacaron la coordinación de los elementos para evitar daños a las víctimas.

El caso se encuentra en seguimiento por las autoridades locales para esclarecer la participación de los detenidos y continuar con las investigaciones correspondientes.

