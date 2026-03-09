Padres Exigen Medidas por Presunta Venta de Drogas en Secundaria de La Estancia

Más de 100 padres de familia de la Escuela Secundaria Manuel J. Campos Loyola se manifestaron este lunes afuera del plantel para exigir acciones ante presuntos casos de consumo y venta de sustancias prohibidas entre estudiantes.

La institución se encuentra ubicada en la comunidad de La Estancia, en el municipio de San Juan del Río, donde los padres expresaron su preocupación por la seguridad de los alumnos y pidieron la intervención de autoridades educativas.

Noticia Relacionada: Doctor es Vinculado a Proceso por Presunto Abuso en Querétaro; Deberá Portar Brazalete

¿Qué medidas piden los padres de familia?

Entre las principales solicitudes destacaron la participación de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, así como la implementación de medidas preventivas como operativo mochila, pruebas antidoping y un acompañamiento integral para atender la problemática dentro del plantel.

Tras el diálogo con autoridades escolares, padres de familia y representantes educativos acordaron dar seguimiento a la situación durante el próximo mes y actuar conforme a la ley en caso de confirmarse conductas delictivas al interior de la escuela.

Historias Recomendadas: