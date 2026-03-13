Atacan a Jefe Regional de la Guardia Civil Estatal en Matehuala; No Hubo Lesionados

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí confirmó que un jefe regional de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí fue atacado la noche del jueves en el municipio de Matehuala, en la zona del Altiplano potosino.

De acuerdo con el funcionario, el incidente no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños en la patrulla oficial en la que se trasladaba el mando policial.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, precisó que el ataque fue dirigido contra un jefe regional de la corporación, pero descartó versiones que señalaban personas heridas durante el hecho.

“No hubo tal cosa. Hubo un ataque a un jefe regional, pero no hubo más que daños ocasionados a la patrulla”, señaló.

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¿Qué medidas de seguridad se están realizando?

Ante los hechos violentos registrados recientemente en Matehuala y otros municipios del Altiplano potosino, el funcionario aseguró que las corporaciones de seguridad mantienen presencia permanente en la región.

Indicó que diariamente en las mesas de seguridad se da seguimiento a las acciones operativas, así como al aseguramiento de personas presuntamente involucradas en hechos delictivos, quienes son puestas a disposición del Ministerio Público.

“De manera frontal, como se ha hecho desde el inicio, todos los días en la mesa de seguridad se da cuenta del aseguramiento de personas que han cometido algún hecho con apariencia de delito y que son llevadas ante el Ministerio Público. Estamos comprometidos en pacificar todo el Altiplano potosino”, afirmó.

Finalmente, reiteró que los operativos de vigilancia continúan en la región del Altiplano, donde autoridades estatales y corporaciones de seguridad mantienen coordinación para atender los hechos registrados y reforzar la seguridad en la zona.

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