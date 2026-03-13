Centro Histórico de Querétaro Recibe Exposición “HUMANOIDES”; ¿Hasta Cuándo?

El Municipio de Querétaro informó que la exposición internacional “HUMANOIDES”, de la artista australiana Amanda Parer, fue instalada en distintos espacios públicos del Centro Histórico como parte de la programación cultural de la ciudad.

La muestra está conformada por figuras humanas inflables de gran tamaño que se iluminan y que fueron colocadas en plazas y jardines para que el público pueda recorrerlas. La propuesta busca generar un diálogo entre el arte contemporáneo y el espacio urbano, además de acercar este tipo de expresiones a la población.

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¿Dónde se presentará y cuándo?

Las instalaciones iniciaron el 12 de marzo en Plaza Fundadores y Plaza Constitución, donde permanecerán hasta el 26 de marzo. Asimismo, la exposición podrá visitarse en la Alameda Hidalgo del 12 de marzo al 1 de abril, mientras que en el Jardín Guerrero estará disponible del 13 de marzo al 2 de abril.

De acuerdo con autoridades municipales, esta iniciativa busca fomentar el uso de los espacios públicos del Centro Histórico a través de intervenciones artísticas que acerquen la cultura a la población. La serie “HUMANOIDES” fue presentada por primera vez en 2014 y, desde entonces, ha recorrido cerca de 300 ciudades alrededor del mundo, consolidándose como una de las exposiciones itinerantes más reconocidas de la artista.

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