Confirman Primer Caso de Dengue en Querétaro en Este 2026

La Secretaría de Salud del estado informó la confirmación del primer caso de dengue en lo que va del año en Querétaro, correspondiente a un menor de edad que presenta signos de alarma y que tiene domicilio en la capital del estado.

La dependencia estatal detalló que, tras la confirmación del caso, se mantiene activo el monitoreo epidemiológico y se hizo un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas y evitar la proliferación del mosquito transmisor.

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¿Cómo se contagia el Dengue?

Recordó que el dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado, por lo que es fundamental eliminar posibles criaderos en los hogares, como recipientes con agua acumulada y objetos que puedan almacenar líquido.

A nivel nacional, con corte al 9 de marzo, se han registrado mil 46 casos positivos de dengue, sin que hasta el momento se reporten defunciones por esta causa.

Asimismo, la Secretaría de Salud informó que durante febrero las brigadas de vectores realizaron acciones de control en 122 localidades del estado, donde recolectaron 15.2 toneladas de cacharros que podrían convertirse en criaderos de mosquitos.

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