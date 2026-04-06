Agricultores Potosinos Liberan Carretera 80 tras Bloqueo por Precio del Frijol

Productores de frijol liberaron la circulación en la carretera federal 80, en el tramo San Luis Potosí–Villa de Arriaga, luego de varias horas de bloqueo registrado a la altura del kilómetro 58, en la comunidad de San Agustín.

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¿Por qué se manifestaron?

La movilización se realizó en protesta por el cierre de centros de acopio y el bajo precio al que actualmente se comercializa el frijol, situación que, señalaron, afecta directamente sus ingresos y la continuidad de sus actividades en el campo.

De acuerdo con los manifestantes, el producto se está vendiendo hasta en ocho pesos por kilo en el mercado, muy por debajo del precio de garantía establecido por el gobierno federal, lo que resulta insuficiente para cubrir costos de producción como el diésel.

Tras un diálogo con autoridades estatales, se alcanzó un acuerdo para liberar la vialidad y permitir el paso de vehículos, además de establecer mesas de trabajo para revisar la compra del producto y buscar alternativas de comercialización.

Productores informaron que el gobierno estatal comenzará con la adquisición de algunas toneladas a un precio de 15 pesos por kilo, mientras continúan las gestiones para que se respete el precio oficial de 27 pesos.

Finalmente, advirtieron que se mantendrán atentos a los resultados de las negociaciones con autoridades federales y no descartaron retomar las movilizaciones en caso de no obtener una solución favorable.

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