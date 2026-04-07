Anuncian Cierre Vial Nocturno en Bernardo Quintana por Obras del Tren México–Querétaro

El municipio de Querétaro informó que este martes 7 de abril se realizará un cierre vial nocturno en el carril lateral del bulevar Bernardo Quintana, debido al arranque de trabajos preliminares relacionados con el proyecto del tren México–Querétaro.

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¿En qué horario será el cierre vial?

De acuerdo con la información oficial, la restricción se aplicará de las 23:00 horas a las 5:00 de la mañana del miércoles 8 de abril, en el tramo comprendido entre Puente Obsidiana y avenida Universidad.

Las autoridades señalaron que estas labores forman parte de las acciones previas para la ampliación del puente, necesaria para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, lo que implicará afectaciones temporales a la circulación en la zona.

Ante ello, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones, anticipar sus tiempos de traslado y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Asimismo, se informó que algunas vialidades cercanas mantendrán circulación normal, mientras que otras estarán limitadas únicamente a tránsito local.

Finalmente, se exhortó a los conductores a mantenerse informados en tiempo real mediante aplicaciones de navegación y atender las indicaciones de las autoridades.

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