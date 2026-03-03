Encuentran Vestigios Arqueológicos Durante Obra del Nuevo Tren México–Querétaro

Durante las excavaciones para la construcción del túnel del tren México–Querétaro en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de San Juan del Río, fueron localizados vestigios arqueológicos, entre ellos piezas de cerámica.

Ante el hallazgo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó suspender temporalmente los trabajos en la zona, con el objetivo de evitar posibles daños a los elementos encontrados y realizar las investigaciones correspondientes.

¿Qué acciones realiza el INAH en el sitio?

La secretaria de Obras Públicas municipal, Edith Álvarez Flores, informó que el INAH mantiene supervisión directa en el sitio y colabora de manera coordinada con el gobierno local para analizar y preservar los vestigios.

De acuerdo con autoridades municipales, aún no se cuenta con un informe detallado sobre la antigüedad o relevancia histórica de las piezas recuperadas; sin embargo, se destacó que los trabajos se mantendrán bajo estricta vigilancia técnica para proteger el patrimonio cultural.

¿Se retrasarán las obras por el hallazgo arqueológico?

El descubrimiento pone de relieve la riqueza histórica de la región y la importancia de realizar obras de infraestructura con protocolos que garanticen la conservación de posibles vestigios arqueológicos.

Las autoridades reiteraron que el avance del proyecto ferroviario continuará conforme a los lineamientos establecidos por el INAH, privilegiando la protección del legado cultural sin frenar el desarrollo de la infraestructura en el municipio.

