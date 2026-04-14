Identifican a Banda Local Ligada a Asaltos en la Carretera 57 en San Luis Potosí

El secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, informó que una banda delictiva integrada por personas de comunidades cercanas al municipio de Matehuala estaría relacionada con los asaltos registrados en la carretera 57.

De acuerdo con el funcionario, recientemente fue detenido un sujeto vinculado con estos hechos, quien proporcionó información sobre la operación de este grupo.

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¿Cómo lograron capturar a uno de los integrantes de la banda delictiva?

Explicó que la captura se logró tras un intento de robo a un autotransporte, donde se obtuvieron características del presunto responsable, lo que permitió su detención inmediata y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Juárez Hernández señaló que esta banda opera en la región cercana a El Huizache, donde autoridades mantienen presencia en coordinación con la Guardia Nacional para atender estos hechos.

Cabe recordar que la semana pasada se registró un intento de asalto a un autobús con destino a Estados Unidos, en el que el conductor resultó herido por arma de fuego al evitar el robo.

Este caso se suma a otros delitos registrados en la zona, incluyendo robos y reportes de desapariciones, lo que ha generado preocupación entre quienes transitan por este tramo carretero.

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