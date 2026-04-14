Mueren Dos Personas en Accidente Junto a la Carretera 57 en Querétaro

Un fatal accidente se registró la noche de este lunes a un costado de la autopista federal México–Querétaro, a la altura del kilómetro 175, donde dos hombres perdieron la vida tras impactar su vehículo contra una plataforma de tráiler.

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¿Cómo sucedió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de El Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo, cuando un automóvil compacto tipo deportivo circulaba a exceso de velocidad y se estrelló contra la pesada unidad que se encontraba estacionada.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia; sin embargo, las dos personas ya no contaban con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

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