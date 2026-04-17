Edith Guadalupe: Familia Acusa que Edificio Donde la Hallaron Muerta Podría ser Red de Trata

En N+, te informamos la noche del jueves 16 de abril sobre un bloqueo en Iztapalapa por la desaparición de Edith Guadalupe Valdez Saldívar, quien hoy fue hallada sin vida. La joven fue vista por última vez cuando abordó un mototaxi por aplicación para acudir a pedir trabajo. Sus familiares señalan que el edificio donde encontraron el cuerpo podría estar involucrado en una red de trata de personas.

El caso de Edith Guadalupe de 21 años de edad, se hizo notar con fuerza luego de que sus seres queridos realizaran diversos bloqueos, con la finalidad de exigir a las autoridades que aceleraran las investigaciones para dar con el paradero de la joven.

Noticia relacionada: Así Encontraron el Cuerpo de Edith Guadalupe Valdés; “Nosotros Hicimos Todo”, Dice Familia a N+

Durante las protestas, la familia señaló que con ayuda de amigos, hicieron todo el trabajo para encontrar indicios de Edith. Y fue gracias a esas pistas que pudieron dar con un edificio ubicado sobre la avenida Revolución de la alcaldía Benito Juárez. En ese sitio se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y la investigación se conduce bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó la Fiscalía CDMX.

¿Cómo encontraron a Edith Guadalupe Valdez Saldívar?

La tía de Edith Guadalupe, Magdalena, aseguró que las autoridades en todo momento les indicaron que tenían que esperar 72 horas, ya que era posible que la joven “se hubiera ido con el novio, con las amigas”.

“Fiscalía lo que nos dijo fue ‘son 72 horas en espera porque se pudo haber ido con el novio, con amigas'. Nosotros hicimos todo, la Fiscalía no hizo nada, siempre nos dijeron que nos teníamos que esperar 72 horas", afirmó.

Fue gracias a la unión de familiares, amigos y vecinos que consiguieron los videos en los que siguieron el recorrido exacto de Edith Guadalupe hasta el inmueble marcado con el número 829. Luego de un bloqueo para exigir el ingreso de personal de seguridad para hacer un cateo, encontraron en el sótano del edificio una bolsa con restos humanos.

Video: Caso Edith Guadalupe Valdés: Fiscalía investigará Conducta Indebida de Funcionarios

Familia acusa a edificio en posible trata de personas

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes del momento en el que la mamá de Edith Guadalupe sale destrozada del inmueble para anunciar que encontraron un cuerpo que corresponde con las características de su hija.

Entre gritos y lágrimas, denunciaron que el personal del edificio aseguró que nunca vieron ingresar a Edith Guadalupe al lugar, donde presuntamente acudió para solicitar trabajo.

“Nos dijeron que no estaba aquí. Dijeron que no estaba aquí, queremos que traigan a las personas que todo el tiempo negaron que no se encontraba en este sitio”, indicaron.

También señalaron que durante la madrugada llegó la administradora del edificio y les aseguró que la joven nunca había entrado. Sin embargo, las cámaras del C5 ubicadas en inmediaciones de la avenida Revolución captaron el momento exacto en el que Edith Guadalupe ingresó al edificio, pero ya no salió.

"Las cámaras del C5 sí muestran cómo entró (Edith), pero ya no salió", afirmaron.

La familia de Edith Guadalupe Valdez Saldívar señala que el edificio podría estar involucrado en una red de trata, a través de ofertas de empleo como gancho.

"Este edificio se presta para que vengan aquí las chavitas para hacer entrevistas de trabajo, eso le pasó a mi sobrina", afirmaron

Historias recomendadas:

EPP