Hallan Más de Mil Restos y Fragmentos Óseos en Laguna entre Límites de Tláhuac y Chalco

El hallazgo de más de mil restos y fragmentos óseos durante la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las lagunas de La Habana, ubicada entre los límites de la alcaldía Tláhuac, CDMX, y el municipio de Chalco, Edomex, tiene que ser considerada una "emergencia forense", indicaron colectivos que participaron en las tareas en la zona.

"Lo que inició como una jornada de búsqueda por patrones ha derivado en una crisis forense de dimensiones incalculables", refirió el Colectivo Hasta Encontrarles CDMX.

Noticia relacionada: Caso Edith Guadalupe: Joven Desaparece Luego de Abordar Mototaxi de Aplicación en Iztapalapa

"(Este sitio) Se ha convertido en un escenario de dolor que requiere la atención del Estado", afirmó.

Asimismo, pidieron que la ubicación estratégica, así como la complejidad del terreno, no sean catalogadas como "excusa" para no agilizar los procesos de búsqueda y resguardo.

VIDEO: Así Es el Foco Rojo de Desapariciones en Tláhuac, CDMX

¿Cómo encontraron más de mil restos óseos en laguna de Tláhuac-Chalco?

Este hallazgo ocurrió durante las labores que corresponden a la cuarta búsqueda por patrones de 2026, es decir, por secciones de áreas. En estas tareas participaron familias buscadoras independientes, colectivos, personas solidarias y autoridades.

Los trabajos se llevaron a cabo del 7 al 16 de abril de 2026, con apoyo de drones, lanchas, binomios caninos y maquinaria especializada, con la finalidad de encontrar indicios para localizar a personas desaparecidas.

El Colectivo informó “con profundo dolor y gran indignación” que durante ese periodo se encontraron mil 076 indicios de interés forense, por ejemplo, fragmentos, restos óseos y órganos dentarios.

“Cada resto representa una vida truncada, una familia destrozada y un dolor que sigue creciendo”, afirmaron.

Por ello, hacen un llamado a las autoridades para que se atienda de manera el urgente, pero se haga especial énfasis en lo siguiente:

Ampliación de esta jornada de búsqueda con más personal pericial, recursos técnicos y humanos suficientes para atender la magnitud del hallazgo.

Transparencia forense total: un protocolo claro que garantice la identificación digna, pronta y con sustento científico de cada resto, sin revictimizar a las familias.

Seguridad y protección para todas las familias que permanecen en el sitio realizando las labores de búsqueda.

Canal de información directa y permanente para mantener informadas a las familias sobre los avances de los peritajes sin dilaciones ni opacidad.

Asimismo, pidieron que la conclusión de la jornada de búsqueda por patrones programada para la próxima semana en Álvaro Obregón sea pospuesta en tanto no se cuente con personal suficiente para atender dos jornadas simultáneas.

“El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar nuestro derecho a la verdad y a la justicia”, puntualizan.

Historias recomendadas:

EPP