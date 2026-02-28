Así te Puedes Vacunar Contra Sarampión en Concierto de Shakira en Zócalo de CDMX

Este domingo 1 de marzo, el Zócalo de CDMX recibirá a Shakira para inaugurar el festival "Tiempo de Mujeres". Será un concierto masivo y gratuito que marca el inicio del mes dedicado a las mujeres.

La "Loba" llega al corazón de México con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" acompañada de una jornada de vacunación contra el sarampión.

Es decir, todos los que vayan a la cita que se tiene programada a las 20:00 horas, podrán vacunarse. Por ello, se recomienda llegar con mucha anticipación por la alta afluencia y para que aprovechen para recibir la vacuna.

¿Por qué habrá vacunas contra el sarampión en el concierto de Shakira?

En caso de no estar vacunado, es importante hacerlo, pues la Secretaría de Salud informó en su reporte oficial, con corte al 26 de febrero, que la transmisión del virus mantiene una tendencia al alza con un impacto significativo en diversas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte, México acumula 11 mil 419 casos confirmados de sarampión distribuidos en 392 municipios, con un saldo de 32 defunciones registradas desde el inicio de los contagios en febrero de 2025.

Ante ello, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, informó que las personas que acudan al concierto de Shakira en el Zócalo, de este domingo 1º de marzo, pueden vacunarse contra el sarampión en los módulos que se instalarán.

Una de las brigadas de vacunación estará instalada a las afueras de la estación del metro Bellas Artes y otra en la estación Pino Suárez de la Línea 2, ambos módulos estarán operando de 9:00 de la mañana a las 12:00 de la madrugada.

De acuerdo con autoridades, la jornada de vacunación forma parte de una jornada intensiva que busca frenar los contagios de sarampión.

Así que no solo es importante agarrar un buen lugar para ver a la famosa, ya que habrá pantallas en calles aledañas y un operativo de seguridad para asegurar que disfrutes de este espectáculo gratuito, sino que además puedes aprovechar para vacunarte y evitar que la enfermedad se siga disipando.

