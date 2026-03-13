Fue detenido en Jalisco Juvenal “N”, alias “El Padrino”, identificado como líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas, quien mantenía operaciones en Tijuana, Baja California.

Video relacionado: Vinculan a Proceso a Hermilo "N" por Trata de Personas en Puebla

Resultado de trabajos de investigación, en Jalisco, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juvenal “N”, alias “El Padrino”, identificado como líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas, quien mantenía operaciones en Tijuana,… pic.twitter.com/Fj2I67s0sI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 13, 2026

En el operativo participaron con trabajos de investigación, en Jalisco, elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezaron la detención de “El Padrino”.

El detenido cuenta con orden de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada, además, de acuerdo con las investigaciones, dicho sujeto operaba en Tijuana, Baja California.

Así fue detenido "El Padrino”

Mediante trabajos de inteligencia se identificó el municipio de Guadalajara como la principal zona de movilidad de “El Padrino”, dedicado a la trata de personas, por lo que se intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia.

Fue en la calle Nueva Escocia, donde los elementos detectaron al hombre que coincidía con las características de la persona investigada.

Los efectivos lo llevaron al agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI