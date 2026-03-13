Caicedo Es Baja en Pumas en el Clausura 2026: ¿Por Qué Se Va el Futbolista Colombiano? 

Este viernes 13 de marzo, los Pumas de la UNAM le dieron las gracias al futbolista colombiano José Caicedo, luego de varios años en el club. Fue a través de sus redes sociales que el equipo universitario confirmó la salida del mediocampista.

José Luis Caicedo, de 23 años, finalizó su relación con el equipo de la UNAM para continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS).

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“Gracias Caicedo por tu trabajo en Pumas. Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo”, compartió el club auriazul en cuenta de X. Además, en un breve comunicado expresó que "José Luis Caicedo fue transferido al equipo Portland Timbers de la Major League Soccer".

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José Caicedo firmó con los Portland Timbers hasta la temporada 2030

Mientras que los Portland Timbers detallaron que Caicedo firmó hasta la temporada 2029-2030, con opción a un año más.

"Estamos muy contentos con la ​incorporación de Caicedo y esperamos integrarlo al grupo. Es un mediocampista ofensivo natural ‌con gran ‌calidad tanto en defensa como en ataque, y aporta un alto nivel de carácter, por su perfil y edad encaja a la perfección con la filosofía del equipo", señaló el entrenador de los Timbers, Phil Neville, en el ⁠comunicado.

Caicedo llegó a los Pumas en el 2020 para integrarse a las fuerzas básicas y en 2022 debutó con el primer equipo, con el que disputó 114 partidos de Liga, Concachampions y Leagues Cupo, en los que anotó 3 goles.

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Con información de N+

RGC

