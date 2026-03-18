Video: Momento de Tensión y Empujones Entre Policías de CDMX y Maestros de la CNTE

Este miércoles dio inicio el paro nacional de 72 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y durante la marcha, se vivieron momentos de tensión y empujones entre los manifestantes y policías de la Ciudad de México (CDMX).

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La marcha de hoy de la CNTE recorrió varios kilómetros desde el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

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Empujones entre policías e integrantes de la CNTE

La tensión aumentó en la Avenida 5 de Mayo, ya muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México, donde maestros de la CNTE instalaron un plantón con casas de campaña.

De acuerdo con los primeros reportes, el contingente de la CNTE quería ingresar con equipo de sonido a la plancha del Zócalo, pero los policías de Tránsito les impidieron el paso, momento en que detonó el conflicto.

Video: Marcha de la CNTE se Sale de Control; Manifestantes Rompen Cerco en el Zócalo Capitalino

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los integrantes de la CNTE que se manifestaran de forma pacífica y así había sido la movilización con la que dio inicio el nuevo paro nacional; sin embargo, la situación se salió de control al llegar al Zócalo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la marcha de la CNTE participaron unas 6 mil personas.

Sigue en vivo las movilizaciones de la CNTE por el paro nacional

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Con información de N+.

RMT