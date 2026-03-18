Paro Nacional de la CNTE: Sheinbaum Pide a Maestros Manifestación Pacífica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se manifiesten de forma pacífica, en el marco del inicio del nuevo paro nacional de 72 horas que inicia hoy, 18 de marzo de 2026.

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En la conferencia mañanera de este miércoles, la mandataria dijo que “se atienden las demandas factibles de atender”.

Descartó reunirse con los integrantes de la CNTE y reiteró que hay diálogo desde siempre.

La mandataria afirmó que “durante el periodo neoliberal se satanizó al magisterio nacional”, “nosotros no, nosotros reconocemos al magisterio”.

“Los maestros de México son lo mejor que hay en el mundo”, apuntó y agregó que “hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas que no alcanza el presupuesto para cumplirlas”, por lo que se busca “mejorar las condiciones de trabajo”.

“En el marco de lo que se puede, apoyamos”, de lo contrario “tendríamos que aumentar impuestos”, señaló Sheinbaum Pardo.

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Con información de N+.

RMT